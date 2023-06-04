Премьер-министр Израиля резко раскритиковал МАГАТЭ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) закрыть расследование дела об обогащении урана до 83,7% на одном из ядерных объектов в Иране “уступкой, сделанной под иранским давлением” и “черным пятном в послужном списке” этой организации. Соответствующее заявление премьер сделал на еженедельном заседании кабмина.

“Что касается Ирана, то он продолжает лгать МАГАТЭ. Уступка со стороны МАГАТЭ, сделанная под иранским давлением, – черное пятно в послужном списке этой организации, – распространила канцелярия премьера его высказывания. – Слабость, которую проявляет МАГАТЭ, – послание руководству Ирана, что оно не обязано платить какую-либо цену за нарушения, и что оно может продолжать обманывать международное сообщество, пытаясь обзавестись ядерным оружием”. “Если МАГАТЭ превратится в политическую организацию, то его наблюдательная деятельность в Иране не будет иметь никакого значения, равно как не будут иметь никакого значения и выпускаемые агентством доклады о ядерных разработках Ирана”, – предупредил Нетаньяху.