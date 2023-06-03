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Гюляр – новый министр обороны Турции

Гюляр - новый министр обороны Турции

Генерал Яшар Гюляр стал новой главой Минобороны Турции. Он ранее возглавлял Генеральный штаб.

Правительство страны утверждено в следующем составе:

вице-президент – Джевдет Йылмаз

министр юстиции – Йылмаз Тунч

министр семьи и социального обеспечения – Махинур Оздемир Гёкташ

министр молодежи и спорта – Осман Ашкын Бак

министр энергетики – Алпарслан Байрактар

министр обороны – Яшар Гюлер

министр внутренних дел – Али Ерликая

министр иностранных дел – Хакан Фидан

министр финансов и казначейства – Мехмет Шимшек

министр здравоохранения – Фахреттин Коджа

министр промышленности – Мехмет Фатих Качыр

министр сельского и лесного хозяйства – Ибрагим Кумаклу

министр культуры и туризма – Мехмет Эрсой

министр торговли – Омер Болат

министр образования – Юсуф Текин.

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Гюляр - новый министр обороны Турции
Армия

Гюляр – новый министр обороны Турции

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