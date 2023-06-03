Гюляр – новый министр обороны Турции

Генерал Яшар Гюляр стал новой главой Минобороны Турции. Он ранее возглавлял Генеральный штаб.
Правительство страны утверждено в следующем составе:
вице-президент – Джевдет Йылмаз
министр юстиции – Йылмаз Тунч
министр семьи и социального обеспечения – Махинур Оздемир Гёкташ
министр молодежи и спорта – Осман Ашкын Бак
министр энергетики – Алпарслан Байрактар
министр обороны – Яшар Гюлер
министр внутренних дел – Али Ерликая
министр иностранных дел – Хакан Фидан
министр финансов и казначейства – Мехмет Шимшек
министр здравоохранения – Фахреттин Коджа
министр промышленности – Мехмет Фатих Качыр
министр сельского и лесного хозяйства – Ибрагим Кумаклу
министр культуры и туризма – Мехмет Эрсой
министр торговли – Омер Болат
министр образования – Юсуф Текин.