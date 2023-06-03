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МИД призвал граждан Азербайджана не посещать Иран

МИД призвал граждан Азербайджана не посещать Иран

Учитывая террористический акт, совершенный в январе текущего года против посольства Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, в результате которого было ограничено наше дипломатическое представительство в Иране, гражданам Азербайджанской Республики настоятельно не рекомендуется посещать Исламскую Республику Иран без необходимости, а въезжающим в эту страну быть бдительными.

Об этом сообщили в МИД.

Так же было отмечено, что граждане Азербайджана, находящиеся в настоящее время в Исламской Республике Иран, обязаны соблюдать правила охраны и безопасности.

Для консульских и других обращений наших граждан в Исламской Республике Иран МИД просит связываться с Генеральным консульством Азербайджанской Республики в Тебризе.

Адрес: Тебриз, Велиэср, ул.Арифа 9
Тел.: (+98413) 333 48 03
Факс: (+98413) 331 53 80
E-MAIL: [email protected]
WEBSITE: tabriz.mfa.gov.az

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