Мустафаев, Григорян и Оверчук обсудили разблокирование коммуникаций

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В целях реализации договорённостей лидеров Азербайджана, Армении и России, достигнутых в ходе встречи 25 мая 2023 года в Москве, 2 июня в российской столице состоялось 12-е заседание трёхсторонней Рабочей группы. Об этом говорится в сообщении правительства России.

Заседание трёхсторонней Рабочей группы прошло под совместным председательством заместителя gремьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева, вице-премьер-министра Армении Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

В сообщении отмечается, что заседание прошло в конструктивной атмосфере.

“С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Республикой Армения. В частности, достигнуто общее понимание относительно реализации конкретных шагов по восстановлению и организации железнодорожного сообщения по маршруту Ерасх – Джульфа – Мегри – Горадиз.

Результаты состоявшихся переговоров будут доложены лидерам Азербайджана, Республики Армения и Российской Федерации.

Стороны договорились продолжить работу в рамках трёхсторонней Рабочей группы”, – говорится в сообщении.