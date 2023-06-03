Инструктор парапланинга: Мы не можем полностью использовать небо из-за политической ситуации в стране

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«Эх, мне бы в небо» – именно об этом думал автор заметки, когда после субботника на взморье Зиря, организованного Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, с группой волонтеров-студентов Академии спорта ехал в Милли Парк и любовался из окна автобуса белым пушистым облаком, невесть откуда прилетевшим в этот жаркий субботний день. И мысли о небе были такими яркими еще и потому, что последний раз автор заметки летел в самолете за три дня до объявления пандемии в связи с коронавирусной инфекцией в Азербайджане в 2020 году.

Неожиданно древнее как мир правило о том, что мысль материальна, приобрело четкие очертания в тот момент, когда у входа в Милли Парк, куда мы приехали на отдых, вдруг раздался грохот мотора летательного аппарата (словно кто-то подслушал мысли).

«Бывает ведь так», – думал автор заметки, разглядывая странный 2-местный летательный аппарат, около которого стоял молодой человек, облаченный в защитный жилет и шлем воздухоплавателя. Оказалось, что молодой человек – инструктор Зия Гасымов представляет клуб воздушно-экстремальных видов спорта при НПО «Гилавар» (клуб зарегистрирован на балансе Министерства молодежи и спорта). Клуб насчитывает 30 человек, а в целом в Азербайджане около 150 человек занимаются парапланеризмом.

– Расскажите, что за аппарат такой? Самодельный?

– Нет, что вы. Это заводское производство. Посмотрите, рама частично титановая, частично стальная, мотор 2-тактный, а точнее это российский дубликат американского мотора Rotax.

– Какой-то он не совсем надежный, что ли… Лично мне он напоминает симбиоз мотоцикла и вентилятора. Скажите, а не опасно на нем подниматься в воздух?

– Очень надежный летательный аппарат, зря вы так. Просто он маленький, да и вид нестандартный. Но тем не менее внешность же не главное, не так ли? Тут все рассчитано, все учтено – винт, угол винта. Заверяю вас, если бы аппарат внушал бы недоверие, я бы никогда и сам бы не полетел на нем. Не рискнул бы. А так мы экипируем пассажиров полностью, даже парашют пристегиваем. Так что все под контролем.

– Сколько лет вы в небе?

– Я больше 14 лет занимаюсь воздухоплаванием, небо – это моя земля.

– Как романтично! Скажите, а ваш клуб проводит соревнования?

– Есть три дисциплины парапланеризма, по которым организуются соревнования, но мы делаем ставку только на точность приземления, потому что есть другие организационные моменты, которые пока что под вопросом. Дело в том, что мы не можем пока в полной мере использовать небо из-за политической ситуации в стране, системы азербайджанской ПВО работают в режиме боевой готовности, и мы просто не хотим беспокоить наших военных, у них и без нас забот хватает.

– Выдает ли ваше общество спортивные нормативы?

– Да, конечно. У нас есть две категории, и в каждой свои градации: новичок, опытный пилот, профессионал, кандидат на инструктора. В следующей категории уже инструктор, мастер инструктинга.

– Во сколько лет можно вступить в ваш клуб?

– По закону экстремальными видами спорта занимается лицо, достигшее 14-летнего возраста, но к аппаратам ученик допускается только в 16 лет, потому что мы в процессе обучения и общения должны быть уверены в том, что ученик выработал чувство уверенности и главное – самоконтроля. Я сам кандидат в инструкторы, но у нас в стране этот вид спорта не включен в Data-лист спортивных разрядов. И потому мы считаем разряды исключительно по обще утверждённым мировым нормативам.

… На летательном аппарате автор заметки рискнул только сфотографироваться, а вот чемпион мира по дзюдо Ильхам Закиев (инвалид по зрению), который так же принимал активное участие в экологической акции, решил все же сделать круг над морем. Но из-за большого количества народу на взлетной площадке Зия не рискнул поднять аппарат в воздух, и только прокатил чемпиона по земле.

Кстати, покататься на такой штуковине – удовольствие не из дешевых, а точнее – 250 манатов придется выложить за 10-минутный полет. Но, по словам Зии, любители экстрима находятся всегда.

Яна Мадатова