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Пропавшего в Иране азербайджанского студента обвинили в шпионаже

Пропавшего в Иране азербайджанского студента обвинили в шпионаже

Азербайджанскому студенту Йенского университета Германии, 27-летнему Фариду Сафарли, пропавшему без вести в Иране, предъявлено обвинение в шпионаже. Об этом АПА сообщила его мать Диляра Аскерова.

Она сказала, что Фарид Сафарли был арестован в Иране:

«Сегодня в Министерстве иностранных дел Азербайджана мне сообщили, что Иран прислал официальный ответ на их запрос. Там сказано, что Фарид Сафарли был арестован в Иране по обвинению в шпионаже. Даже в нашем консульстве было несколько телефонных разговоров с Фаридом. В настоящее время мы требуем встречи с Фаридом. Наше консульство также обратилось по этому поводу в правоохранительные органы Ирана».

Диляра Аскерова отметила, что предъявленное сыну обвинение необоснованно: «Обвинение ложное, мой сын не шпионил. Мы не принимаем предъявленные обвинения».

Отметим, что 20 февраля Фарид Сафарли отправился в Тегеран, чтобы навестить свою девушку-врача, которая проходила стажировку в том же университете. Сафарли так и не вернулся в Германию в намеченный срок, 5 марта. С 4 марта телефон Фарида отключился, связь с ним полностью пропала.

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