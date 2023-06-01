C YouTube удалены незаконно размещенные песни Полада Бюльбюль

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В Агентство интеллектуальной собственности поступило обращение в связи с незаконным размещением на платформе YouTube песни “Heyif belə oldu”, принадлежащей известному азербайджанскому композитору и певцу, народному артисту Поладу Бюльбюльоглу.

Об этом говорится в информации, распространенной Агентством.

В Агентстве было проведено расследование, и установлено, что на канале “Universal Azerbaijan Music” на YouTube в формате альбома “Gəl Ey Səhər” была включена композиция “Heyif belə oldu”.

Там же размещены и другие произведения композитора. Этот канал был создан 25 октября 2018 года под названием “Folklore Azerbaijan Music Academy”.

С целью предотвращения нарушения авторских прав П.Бюльбюльоглу, Агентство связалось с ОО “Rəqəmli və Audiovizual Yayım Sənayesi” (при посредничестве компании Beat Music) и “Universal Music Publishing Group”.В рамках принятых мер были удалены произведения, незаконно размещенные на YouTube-канале “Universal Azerbaijan Music”.