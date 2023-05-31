Возрос интерес россиян к отдыху в Азербайджане

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Порядка 5 млн российских туристов, как ожидается, отправятся на отдых в зарубежные страны летом 2023 года, это на 42% больше, чем летом 2022 года, показало исследование Ассоциации туроператоров России (АТОР).

“По статистике бронирований крупнейших туроператоров по выездному туризму, за три летних месяца общий объем поездок на отдых по популярным зарубежным туристическим направлениям может составить порядка 5 млн, что на 42% больше, чем летом 2022 года”, – сообщает ассоциация.

Безусловным лидером продаж будет Турция, ее доля в бронированиях выездных туров, по данным туроператоров, составляет 67%.

“По нескольку тысяч человек за лето туроператоры отправят в Грецию, Италию и Францию, в морские круизы по Средиземному морю и Персидскому заливу. Ряд игроков рынка отмечает повысившийся интерес к Японии, Корее, летнему Катару, Азербайджану и Казахстану (отдых на Каспии)”, – отмечают в АТОР.