Азербайджанский ветеран прошел курс лечения в Турции (фото)

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Получивший тяжелое ранение гази Гисмет Разим оглу Гашимов, направленный Фондом YAŞAT на лечение в Турцию, успешно прошел курс лечения и вернулся на родину.

Согласно информации Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, в ближайшие месяцы фонд также обеспечит ветерана Отечественной войны необходимые для его лечения лекарственными средствами.

На сегодняшний день 178 гази были отправлены в Турцию, лечение 176 из них уже успешно завершено, и они вернулись на родину.