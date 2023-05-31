Баку перекраивает энергетическую карту Европы

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Баку вновь в центре мировой энергетической дипломатии. В столице Азербайджана проходит Международная выставка «Нефть и газ Каспия». Принимает ее Азербайджан уже в 28 раз. Теперь это часть Энергетической недели.

Но сегодня изменилось очень многое. И дело не только в том, что выставка эта проходит в щегольском Экспо-центре, а не в спортивно-концертном комплексе имени Гейдара Алиева, как это было «на старте». Изменилось главное. В начале девяностых с помощью единственного своего козыря — нефти — Азербайджан стремился укрепить собственную независимость и государственность. Именно об этом напомнил в своём выступлении президент Ильхам Алиев. Отметив, что в 1994 году мало кто в мире знал об Азербайджане, об оккупированных территориях, миллионе беженцев и Гражданской войне, глава государства подчеркнул: «Все это не могло привлекать инвесторов. Пришлось приложить большие усилия, чтобы убедить наших партнеров. У нас не было никакой инфраструктуры, даже гражданская инфраструктура была устаревшей. В таких обстоятельствах подписание «Контракта века» в 1994 году был единственным шагом, который мог бы обеспечить успех, последовательное развитие, экономическую независимость и, впоследствии, и независимость политическую».

А сегодня Азербайджан — в центре внимания не только «нефтегазовой», но и политической «верхушки». «В то время, когда в Баку проводится Международная выставка “Нефть и газ Каспия”, передаю вам и народу Азербайджана свои наилучшие пожелания. За более чем 30 лет Азербайджан и Соединенные Штаты Америки выстроили прочное партнерство – от борьбы с транснациональными угрозами до инклюзивного экономического развития”, – это из письма президента США Джо Байдена, по мнению которого, «Азербайджан помогает удовлетворению глобальной потребности в надежном энергоснабжении – от развития Среднего коридора, включая Южный газовый коридор, до содействия диверсификации энергии, которая повышает энергоустойчивость».

«Приверженность Азербайджана увеличению экспорта природного газа в Европу – до 20 млрд. кубических метров до 2027 года уже способствует энергетической безопасности Европы. Диверсификация энергоресурсов препятствует использованию Россией энергетики как геополитического оружия”, – это уже из письма премьер-министра Великобритании Риши Сулака.

Азербайджан никогда не пытался на мировом газовом рынке кого-то «вытеснять» или ставить подножки. Но сегодня, когда в результате украинской войны страны Европы уже не приобретают российский газ, Азербайджан оказался для нее настоящим «спасательным кругом».

И самое главное, это не «пожарные меры», а долгосрочное сотрудничество. В режиме реального времени перекраивает энергетическую карту Европы. Еще в самом начале нефть Азербайджана, которая транспортировалась не через российскую трубопроводную систему, а по независимой «нитке» в турецкий Джейхан, заложила экономический фундамент регионального партнёрства Азербайджана, Грузии и Турции. А теперь настала очередь «большого газа». Того самого газа, который сегодня уже поступает в Турцию, Грецию, Италию…На очереди Сербия и Венгрия. «Сейчас мы оцениваем возможности через Болгарию, и, уверен, скоро начнем поставлять в соседние страны, — заявил президент Азербайджана. — Если все снова пойдет по графику и все запланированные интерконнекторы будут построены в срок, то к концу года наш газ сможет поступать в Венгрию и Сербию». И сегодня уже трудно поверить, как тогда, в ранние девяностые, нас на полном серьезе убеждали, будто бы никакой серьёзной нефти и газа на Каспии нет — все выкачали в советские годы. Будто бы никакой «большой иностранный бизнес» не придёт в неспокойную бывшую южную республику. Наконец, что трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан — это «нежизнеспособный политический проект, который никогда не будет реализован». Азербайджан опрокинул прогнозы и совершил свою энергетическую революцию, права на которую за нашей страной просто не признавали.

А теперь в Баку делают следующий шаг. Энергетическая неделя в Баку — это уже не только нефть и газ. Это уже и «зелёная энергетика». В своём выступлении президент Азербайджана Ильхам Алиев напомнил, что в декабре прошлого года в Бухаресте прошло важное мероприятие в сфере «зеленой» энергии в присутствии президента Европейской комиссии, и во время мероприятия несколько стран – Азербайджан, Грузия, Венгрия, Румыния подписали соглашение о «зеленой» энергии и трансмиссии. После чего отметил: «Мы считаем, что в рамках данного проекта мы сможем транспортировать как минимум 4 гигаватта «зеленой» энергии в Европу, что станет нашим дополнительным вкладом». А это уже ненефтяной сектор, диверсификация экономики и новый «спасательный круг» для Европы, Где надо учитывать не только «энергопереход», но и то, что теперь туда не поступает и экспортная электроэнергия с украинских АЭС.

Но неизменным остается главное. Азербайджан — надёжный партнер. Мы не даём пустых обещаний «ради красного словца», но неукоснительно выполняем взятые на себя обязательства. И опять делаем реальным то, о чем нам кто-то не желал позволить даже мечтать — миллиардные инвестиции в «зеленую энергетику» на освобожденных от армянской оккупации землях.

И, наверное, это и есть главный итог «Энергетической недели».

Нурани, обозреватель