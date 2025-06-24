Президент США Дональд Трамп объявил о достижении соглашения между Израилем и Ираном о полном прекращении огня, которое вступает в силу в 8:00 по бакинскому времени.

«Израиль и Иран пришли ко мне почти одновременно и сказали: «МИР!». Я понял, что время пришло. Весь мир и Ближний Восток — настоящие победители! Обе нации увидят в своем будущем огромную ЛЮБОВЬ, МИР И ПРОЦВЕТАНИЕ. Они так много могут получить и так много потерять, если свернут с пути ПРАВДЫ и ИСТИНЫ. Будущее Израиля и Ирана неограниченно и наполнено великой надеждой. ДА БЛАГОСЛОВИ ВАС БОГ!», — написал Трамп в своей соцсети.

Он уточнил, что договорённость предусматривает чёткий порядок прекращения огня:

«Между Израилем и Ираном достигнута полная договорённость о полном и тотальном прекращении огня (приблизительно через 6 часов, когда Израиль и Иран завершат свои текущие финальные миссии), сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной. Официально Иран начнёт прекращение огня, и по прошествии 12-го часа Израиль начнёт прекращение огня, а по завершении 24-го часа официальное завершение 12-дневной войны будет встречено аплодисментами всего мира».

По словам Трампа, «в течение каждого этапа прекращения огня другая сторона будет сохранять мир и уважение. При условии, что всё пройдёт как должно — а так и будет, — я хотел бы поздравить обе страны, Израиль и Иран, с выносливостью, мужеством и разумом, позволившими положить конец тому, что следует назвать «12-дневной войной»».