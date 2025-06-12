Азербайджанец — капитан турецкого морского судна, Эльшан Мамедов, спас от смерти пятерых алжирцев, дрейфующих в Средиземном море. Корреспонденту Minval удалось связаться с самим героем.

— Случай произошёл 11 июня, в 15:30 по алжирскому времени. Помощник второго капитана сообщил мне по внутренней связи, что за бортом дрейфует деревянная лодка. В бинокль мы разглядели в ней четырёх человек. Через две минуты я вышел на капитанский мостик, начал маневрировать, снизил скорость судна и скомандовал держать курс к лодке. Когда мы приблизились, оказалось, что в ней находятся не четверо, а пятеро. Мы немедленно передали им воду, еду и солнцезащитный крем. Было видно, что у них сильные солнечные ожоги и обезвоживание. Пресная вода у них закончилась десять дней назад, и они были вынуждены пить морскую.

Позже мы узнали, что в лодке изначально было не пять человек, а девять. Как они нам объяснить, трое из них скончались ранее в лодке. Из-за зловония, исходящего от разлагающихся тел, они вынуждены были сбросить их в воду. Еще один в панике сам спрыгнул с лодки и утонул. Кроме того, по их словам, вместе с ними в море вышла и разбилась о волны еще одна лодка, на борту которой находились десять человек, в том числе женщина с двумя детьми. Изначально в судне спасенных был мотор, но на следующий день он сорвался в воду. Лодка продолжала плыть под воздействием ветра и волн. Если бы мы не заметили эту лодку, то, скорее всего, сегодня никто из находившихся в ней людей не выжил бы. Сегодня же погода на море ухудшилась, они не справились бы с волнами.

— Что стало со спасенными?

— Находясь в 50 морских милях от берегов Алжира, мы сообщили о спасенных службе береговой охраны, после чего оттуда к нам направили одно военное судно. Всех людей мы передали представителям службы береговой охраны Алжира, которые поблагодарили нас за спасение своих граждан. Поскольку мы переправляли опасный груз, то лично не контактировали с военными. Мы лишь высадили людей на лодку, которую волной вынесло в сторону военного судна.

— Как так случилось, что все эти люди в деревянной лодке оказались посреди моря?

— Как они смогли нам объяснить, десять дней назад они пытались бежать из Алжира в направлении Италии. Это были мигранты, отправившиеся в поисках лучшей жизни. Один из них даже рассказал, что в Италии его ждал брат. Я так понимаю, что кто-то организовал им этот заплыв. Они, в свою очередь, отправились в путь, взяв с собой детей. Когда мы спасли мигрантов, то из-за отсутствия морских навыков они думали, что находятся в водах Италии, хотя до самого ближнего острова Пальма-де-Майорка оставалось плыть около 300 километров. Доплыть до него они все равно не смогли бы. Оставалось надеяться на чудо. А погода тут, в море, меняется каждые три-пять дней.

— Это был ваш первый опыт спасения людей в море, или вам уже доводилось сталкиваться с подобными ситуациями?

— Мой отец тоже работает капитаном корабля. Однажды, находясь в Мраморном море, мы получили сигнал бедствия с тонущего судна впереди. Тогда мой отец был капитаном, а я — его помощником, вторым капитаном. Мы немедленно направились к месту происшествия, но из-за низкой скорости нашего судна раньше нас туда прибыли турецкие спасательные вертолёты, которые эвакуировали людей. Тем не менее нам выразили благодарность за готовность прийти на помощь.

– Эльшан муаллим, поблагодарило ли вас правительство Алжира?

— Нас поблагодарил капитан военного судна через громкоговоритель. Я был вынужден прервать свой путь на пять часов, чтобы передать спасённых людей властям Алжира. Сейчас (на момент написания статьи — ред.) я опаздываю в порт. Благодарен руководству нашей компании за понимание и поддержку. Но даже если бы из-за этого я потерял работу, всё равно не бросил бы умирающих людей в беде.