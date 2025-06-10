Кремль вновь прибегнул к дешёвым манипуляциям, запустив очередной вброс через своё пропагандистское рупорное агентство «РИА Новости».

В публикации, как водится, со ссылкой на некоего «анонимного источника» утверждается, что «в России рассчитывают на признание Азербайджаном принадлежности Крыма и новых регионов» — якобы в ответ на реакцию МИД Азербайджана на абсурдные высказывания помощника президента РФ Владимира Мединского по Карабаху.

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Аноним из кремлёвских глубин также выражает надежду, что Баку «будет занимать более сбалансированную позицию по ситуации вокруг Украины, признавать справедливость российских подходов» и, по сути, закрыть глаза на аннексию Крыма, Севастополя, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона. В обмен Кремль, мол, великодушно не ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над Карабахом.

Прежде всего напомним московским «стратегам»: Карабах всё мировое сообщество считает территорией Азербайджана, и после антитеррористических рейдов 2023 года наша страна восстановила свою территориальную целостность и государственный суверенитет над всей территорией, включая Карабах, так что использовать карабахский конфликт в качестве предмета торга или средства давления на Азербайджан уже не получится. На дворе не начало девяностых, когда российские регулярные подразделения воевали на стороне Армении, и даже не период между 44-дневной Отечественной войной и антитеррористическими рейдами, когда Москва пыталась протащить на переговорах «отложенный статус» Карабаха. Конфликт решён, страница перевёрнута, и устраивать здесь дипломатический торг тем более не удастся. А если кто-то мечтает об агрессии против Азербайджана в версии 2.0, то, опять-таки, смеем заверить: на дворе не девяностые. Так что теперь эти сценарии уже не пройдут. А их политическая и военная цена окажется многократно выше, чем это кажется авторам подобных планов.

Что же касается «надежд», будто бы Азербайджан в ответ на российское признание Карабаха азербайджанской территорией изменит свою позицию в отношении российской агрессии против Украины, то, опять-таки, вынуждены разрушить надежды такого рода «стратегов». Никаких параллелей между Карабахом, который был и остаётся неотъемлемой частью территории Азербайджана, и оккупированными Россией украинскими территориями нет и быть не может. Подобные намёки Москва могла бы делать Еревану, пока эти территории находились под армянской оккупацией, но никак не Азербайджану, который, ещё раз, выполнил резолюции Совета Безопасности ООН и восстановил свою территориальную целостность в рамках международно признанных границ. Наконец, наша страна выступала и выступает за уважение международного права вообще, признанных границ — в частности, — и считает недопустимой их силовую перекройку. Эта позиция Азербайджана не изменилась.

А вот то, что в России некоторые «анонимные источники» и те, чью позицию они выражают, всё ещё мыслят категориями начала девяностых и строят планы перекройки границ — вот это уже большая проблема для Москвы. Где, похоже, остро не хватает политической адекватности.