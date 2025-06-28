Политолог Рамис Юнус заявил, что события в Екатеринбурге и других городах России ясно показывают: страна скатывается к шовинизму и открытой дискриминации по национальному признаку. По его словам, давление на мигрантов и нерусские народы не является стихийным явлением — это управляемый сверху процесс.

«Людей шантажируют, обвиняют в несодеянных преступлениях, угрожают близким, заставляют ехать на войну против Украины. Обещанные компенсации не выплачиваются. А потом — снова фронт, снова шантаж», — отметил он.

По мнению Юнуса, мусульман, проживающих в России, превратили в мишень. «Исламофобия, которую годами подпитывали подконтрольные Кремлю СМИ, теперь разгорается в открытую. Пропагандисты вроде Соловьёва с его „соловьиным помётом“ сеют ненависть к Азербайджану — и никто их не останавливает», — подчеркнул политолог.

Он назвал это не просто риторикой, а новой государственной политикой, способной ещё более осложнить отношения между Россией и Азербайджаном. Юнус напомнил о трагедии с гражданским самолётом Азербайджана, сбитом Россией под Грозным, и подчеркнул, что до тех пор, пока Москва не принесёт официальных извинений, не выплатит компенсаций и не накажет виновных, Баку продолжит поднимать этот вопрос на международной арене.

«Недавняя кибератака на азербайджанские ресурсы и отказ во въезде азербайджанскому депутату в Астрахань — это звенья одной цепи, и России всё труднее прятать своё истинное лицо», — добавил он.

Юнус считает, что Кремль, терпя фиаско на российско-украинском фронте, ищет новых врагов в ближайшем зарубежье и пытается вновь превратить Южный Кавказ в арену войны, раздувая реваншизм в Армении через пророссийских агентов. Речь Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге и упоминание «сапога российского солдата» он назвал проявлением имперской риторики, которую в Азербайджане и других странах постсоветского пространства воспринимают со всей серьёзностью.

«Слава Аллаху, времена изменились. Азербайджан и его общество извлекли уроки из нашей недавней истории. Возврата в прошлое мы никогда не допустим, и нынешняя консолидация азербайджанского общества — наглядное тому подтверждение», — заявил Юнус.

Он подчеркнул, что России и её руководству давно пора прекратить демонстрировать злость и бессилие: возврат в имперское прошлое невозможен. Политика шовинизма и дискриминации по отношению к нерусским национальностям может привести к непредсказуемым последствиям для самой России.

«До тех пор, пока в Кремле этого не осознают, ждать позитива в отношениях с Азербайджаном и другими странами постсоветского пространства не стоит. У всех народов бывшего СССР своя историческая память, и Кремлю с её нынешним “собирателем земли русской” придётся с этим считаться. Как говорил Жан-Жак Руссо: “Всякая злость происходит от бессилия”», — заключил он.