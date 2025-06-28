Нет таких направлений общественной жизни, которые не нуждались бы в реформах. Любая модель рано или поздно устаревает и, в силу особенностей происходящих непростых процессов, перестает отвечать требованиям времени.

Изменения необходимы для обновления устоявшихся моделей и решения накопившихся проблем. Для их устранения применяются гибкие подходы и меры, выработанные на основе изучения и анализа опробованных подходов.

Сфера национальной политики, являясь одной из чувствительных, требует к себе постоянного внимания. Ввиду своей специфичности она всегда нуждается в выверенных выкладках и реалистичных алгоритмах. Метод проб и ошибок в этой плоскости не работает.

Ученые и специалисты убеждены, что применение разумных и реалистичных методологий способно обеспечивать общественное единство, стабильность и гармоничное развитие. Неслучайно время от времени задача перестройки национальной политики становится стратегической необходимостью.

Российская Федерация на новом этапе развития приступила к обсуждению проекта «Стратегии государственной национальной политики РФ до 2036 года». В стране запущена новая реформа национальной политики в непростых условиях изоляции и милитаризации. А ещё в российском обществе нарастает межэтническая напряжённость. Не обязательно быть философом, чтобы понять, что эволюция российской идентичности продолжается в непростых условиях. Вопросом вопросов становится отношение к предлагаемым новым подходам не только граждан, но и общностей.

Россия, как известно, является страной с богатой этнической палитрой и многоконфессиональной системой. Конституция российского государства и отдельные правовые акты провозгласили этнорелигиозное разнообразие нормой общественной жизни. Принцип всеобщего равенства провозглашён в качестве приоритета для всех граждан страны. Но, несмотря на это, невозможно не видеть, как в проекте нового документа авторы реформенной программы на планомерной основе провозглашают курс на централизованную русификацию.

Он подразумевает внедрение различных механизмов в целях усиления контроля за мигрантами, что повлечёт за собой ограничение прав и свобод народов, меньшинств. Сужение политического суверенитета в рамках российского государства предполагает введение системы культурной автономии.

Резонным видится неформальный вопрос: а готовы ли согласиться с новыми правилами народы и этнические сообщества, за которыми пока ещё закреплены нормы политического суверенитета в рамках российской государственности?!

В прежних стратегиях (от 2012 и 2018 гг.) понятие «российская нация» базировалось на формуле равного гражданства вне зависимости от национальной и религиозной идентичности. В новой же редакции используемые понятия (термины) «нравственно-духовные» и «культурно-исторические ценности» наделяются профилирующими свойствами за представителями наций и народностей. Значит, их истинные признаки национальной и религиозной принадлежности подлежат размытию.

Авторы нового проекта готовят граждан страны к тому, что в будущем каждый житель страны вместе с паспортом РФ автоматически будет вынужден принять и государственную идеологию. Общероссийская идентичность никуда не денется, однако она для представителей народов, этнических групп и народностей станет менее инклюзивной.

Утратив полноценную политическую идентичность, народы, обладающие даже усечённой государственностью в рамках федераций, наделяются статусом политической нации. Чтобы лишить их этого статуса, в качестве альтернативы им будут предоставлены критерии социокультурного свойства. Они лишатся политических институтов, некоторых правовых норм, национальных традиций и идеологии.

В проекте нового документа впервые упоминаются «радикально настроенные граждане России с миграционным прошлым», из чего следует, что они воплощают в себе фактор риска. Обращает на себя внимание ещё и термин «деструктивные идеологии» в качестве тревожного тренда, который также фигурирует в качестве опасной тенденции, способной инкорпорировать в общество враждебные учения и крайние философские течения. В качестве их носителей подразумеваются не только иностранные граждане, но и лица миграционного происхождения, получившие российское гражданство.

Подобные положения проекта легитимизируют подозрительное отношение к определённым гражданам в связи с их происхождением. Это создаёт основу для дальнейшего ужесточения контроля, изоляции или дискриминации внутри страны, основной закон которой проповедует нормы демократии и свободы в качестве безальтернативных ценностей. Насколько предлагаемые новые положения соотносятся с прежними — непонятно.

Как видно из проекта, для новой стратегии будут приемлемы нормы мягкой колонизации в рамках российского общества. Если в отношении мигрантов используется такое определение, как «места компактного проживания определённых этнических общностей», то получается, что эти пределы представляются в качестве потенциальных мест нестабильности. Неужели в отношении них будет применяться технология по созданию резерваций?!

От документа на расстоянии попахивает тщательно завуалированным национализмом, который в силу своих явных особенностей подогревает расистские умонастроения. В России в постсоветские годы уже орудовали так называемые скинхеды, оставившие о себе печальную память. Крайние радикалы открыто бросали вызов обществу своей непримиримостью к иноверцам и мигрантам. Их жертвами стали сотни ни в чём неповинных людей, за которыми не было никаких правонарушений и противозаконных действий. В настоящее время проектная редакция новой стратегии на фоне может быть воспринята как призыв к насилию в отношении мигрантов.

На фоне экономического кризиса, продолжающейся специальной военной операции против Украины и социальной нестабильности неосторожные предложения авторов документа могут привести к росту межэтнической агрессии и дискриминации во всех регионах страны.

Причисление мигрантов к носителям потенциальных угроз уже бьёт по внутренней стабильности России, являясь шагом к разделению граждан единой страны на своих и чужих, на реальных врагов и подозреваемых. Проект нового документа, став дискуссионным для общественного восприятия материалом, уже перестаёт быть теорией. А это крайне опасно.

Реформы необходимы не для того, чтобы превратить трудные задачи в невыполнимые. Они призваны облегчить положение на основе рациональных подходов и мудрых решений. По этой части в проекте новой стратегии ощущается дефицит конструктивного.