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Главное Общество

Задержан наркокурьер с 50 кг наркотиков из Ирана

Задержан наркокурьер с 50 кг наркотиков из Ирана

Сотрудники полиции предотвратили незаконный оборот крупной партий наркотиков, контрабандно ввезенных из Ирана.

Как сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана, сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками задержан житель Абшеронского района Намиг Мамедов за организацию незаконного оборота наркотиков.

При обыске его автомобиля и личного досмотра было обнаружено и изъято 50 килограммов, в том числе, 28 килограммов героина и 22 килограмма метамфетамина.

Намиг Мамедов сообщил, что наркотики он доставлял с целью заработка по разным адресам в Баку через знакомого, гражданина Ирана по имени «Хади», личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана, в отношении Намига Мамедова избрана мера пресечения в виде ареста, оперативные мероприятия продолжаются.

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