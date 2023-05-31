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Запрет на однополые браки в Японии признали неконституционным

Запрет на однополые браки в Японии признали неконституционным

Японский суд во вторник постановил, что запрет на однополые браки является неконституционным, сообщает Reuters.

Решение окружного суда Нагои стало вторым, признавшим запрет на однополые браки неконституционным, из четырех дел по этому вопросу за последние два года. Согласно конституции Японии, брак заключается между мужчиной и женщиной.

Хотя опросы общественного мнения показывают, что около 70% населения поддерживают однополые браки, консервативная правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) премьер-министра Фумио Кисиды выступает против них.

В феврале Кисида уволил помощника, который вызвал возмущение, заявив, что люди покинут Японию, если однополые браки будут разрешены, но премьер по-прежнему не высказался по этому поводу и сказал, что обсуждения должны проходить «осторожно».

Тем не менее, более 300 японских муниципалитетов, охватывающих около 65% населения, разрешают однополым парам заключать партнерские соглашения.

Однако это право ограничено. Партнеры не могут наследовать имущество друг друга или иметь родительские права на детей друг друга.

Правительство обещало принять закон, способствующий «пониманию» ЛГБТ, до начала саммита G7, но оппозиция со стороны консерваторов настолько затянула принятие закона, что его смягченная версия была представлена в парламент только за день до начала саммита.

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