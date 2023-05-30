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ВС Армении и армянские НВФ отрыли огонь по позициям азербайджанской армии

ВС Армении и армянские НВФ отрыли огонь по позициям азербайджанской армии

С 19 часов 29 мая до 03 часов 55 минут 30 мая позиции нашей армии были обстреляны с перерывами в целом 19 раз.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

4 раза – когда подразделения Вооруженных сил Армении, расположенные в направлениях Истису, Чинарлы и Айгепар Товузгалинского района, Зарканд Басаркечарского района, обстреляли позиции азербайджанской армии, расположенные расположенные в направления населенных пунктов Асрик Джирдахан и Алибейли Товузского района, Демирчидам и Истису Кельбаджарского района.

Еще 15 обстрелов зафиксировано со стороны членов незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, которые обстреливали позиции нашей армии, расположенные в направлении Агдамского, Шушинского и Кельбаджарского районов.

Адекватные меры реагирования приняты нашими подразделениями по всем направлениям.

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