Tesla Model Y стала самой продаваемой машиной мира

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Tesla Model Y стала самой продаваемой моделью автомобиля в мире в первом квартале 2023 года, обогнав Toyota RAV4 и Toyota Corolla, показывают данные исследования Jato Dynamics.

В январе-марте в мире было продано 267,2 тыс. Model Y против 256,4 тыс. реализованных Corolla и 214,7 тыс. RAV4. При этом цена Model Y начинается с $47,49 тыс., базовая же версия Corolla стоит $21,55 тыс., RAV4 – $27,575 тыс.

Это первый случай в истории, когда самой продаваемой машиной стал электромобиль, отмечает MarketWatch.

Tesla не раскрывает данные о реализации конкретных моделей, однако она сообщила о поставках около 400,000 Model Y и Model 3 в первом квартале. По совокупным объемам продаж компания заняла 19-е место в мире в прошлом году, а лидерами стали Volkswagen, Toyota, General Motors и Ford Motor.