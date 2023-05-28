Прогнозируется увеличение численности населения города Лачин до 18 000 человек

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Уникальная природа и красочный ландшафт Лачина позволят городу развиваться как туристическому центру, превращаясь в яркий и привлекательный региональный центр с возможностями для активного отдыха, занятий спортом и здорового образа жизни.

Об этом заявила соучредитель и партнер швейцарской компании «SA Partners» Дуня Ковари-Бинггели во время представления президенту Ильхаму Алиеву Генерального плана города Лачин.

Было отмечено, что город будет иметь многоплановые направления развития, так как расположен вблизи Международного аэропорта и на пересечении ряда международных и республиканских автомагистралей. Город Лачин разделен на зоны с целью сохранения и восстановления существующей планировочной структуры, а также освоения новых жилых территорий. В ближайшие 20 лет площадь города увеличится до 713 га, а численность его населения, по прогнозам, достигнет 18 тысяч человек.