Июньские билеты на автобусные рейсы на освобожденные территории скоро поступят в продажу

29 мая 2023 года в 12:00 в продажу поступят июньские билеты на регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA).
Продажа билетов на маршрутных линиях осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzgarabaga.az.
Пассажиры должны заранее бронировать билеты в обе стороны.
Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года.
До настоящего времени выполнено 549 рейсов, на освобожденных территориях побывало 22 287 пассажиров.