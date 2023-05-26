Июньские билеты на автобусные рейсы на освобожденные территории скоро поступят в продажу

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29 мая 2023 года в 12:00 в продажу поступят июньские билеты на регулярные автобусные рейсы в города Шуша и Агдам, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA).

Продажа билетов на маршрутных линиях осуществляется в режиме онлайн через портал www.yolumuzgarabaga.az.

Пассажиры должны заранее бронировать билеты в обе стороны.

Отметим, что первые регулярные автобусные маршруты на освобожденные территории были запущены 24 января 2022 года.

До настоящего времени выполнено 549 рейсов, на освобожденных территориях побывало 22 287 пассажиров.