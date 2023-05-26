Московский раунд: победа за Баку

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Московский дипломатический раунд завершен. Формально — без принятия каких-то заявлений и документов, по которым принято судить и делать выводы об успехе, провале, победе и поражении. Но продемонстрированный президентом Азербайджана «мастер-класс» — это куда больше, чем выигрыш «по очкам». Сначала — блестящее, лаконичные и емкое выступление президента Ильхама Алиева на саммите ЕАЭС.

Причем главным образом за счет той работы, которая была проделана в нашей стране в сфере экономики и транспортной инфраструктуры. Как и ожидалось, никаких, даже самых прозрачных и туманных, намеков на интеграцию. Вместо этого — «концентрированное выражение» экономики и логистики. Глава государства упомянул и диверсификацию экспорта, и то, что валютные резервы Азербайджана в 11 раз превышают внешний долг, и независимую внешнюю политику, в том числе четырехлетнее председательство Азербайджана в Движении Неприсоединения. Это был именно тот уровень самостоятельности внешней политики, о котором во многих постсоветских столицах не решаются даже мечтать. По сути, глава государства представил мастер-класс по построению реальной независимости, притом что стартовые условия для нашей страны были далеко не лучшими — война, оккупация, миллион беженцев, далеко не благожелательный настрой в отношении Азербайджана и на Западе, где принимали 907-ю поправку, и в Москве, где отправляли Псковскую дивизию ВДВ захватывать для Армении Лачин…

Но главным было все же другое. Ильхам Алиев не только отметил, что «товарооборот Азербайджана со странами ЕврАзЭС в прошлом году вырос на 31 процент и составил 4,7 миллиарда долларов», а «в январе-апреле этого года взаимная торговля выросла еще на 38 процентов».

Как напомнил Ильхам Алиев, «Азербайджан расположен на географическом перекрестке транспортных путей Восток-Запад и Север-Юг. Транспортно-логистическая инфраструктура нашей страны позволяет осуществлять перевозки в любых направлениях». В своем выступлении глава государства упомянул и самый большой торговый флот на Каспии — более 50 судов! — которым располагает сегодня Азербайджан, и новый морской порт Алят, который сегодня рассчитан на транспортировку 15 миллионов тонн, а после реконструкции сможет принимать 25 миллионов, современную судостроительную верфь, где можно изготовить суда любого типа, и железну дорогу Баку-Тбилиси-Карс с выходом на Средиземное море и порты Турции. К «логистической катастрофе» из-за украинской войны Азербайджан подошел, имея все возможности для альтернативного транзита,

Президент Азербайджана говорил именно о тех проектах, которые еще недавно в российских СМИ представлялись как нечто крамольное. К примеру, о строительстве железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс сообщали под заголовком «По железной дороге обошли Россию».

Но сегодня эти проекты обсуждаются уже на саммите ЕАЭС. И Азербайджан предлагает странам региона именно то, в чем они нуждаются более всего — физическую возможность выхода на европейский рынок. Потому что прежние и для кого-то привычные пути блокированы в результате войны России с Украиной и санкций, а насыщать бюджет, платить пенсии и финансировать свои проекты надо уже сегодня. И то, что Азербайджан реализовал эти проекты, но при этом удержал отношения с Москвой на таком уровне, что теперь о дороге Баку-Тбилиси-Карс позволяет себе говорить на саммите ЕАЭС — это еще один мастер-класс, но уже в дипломатии. А общее впечатление заставляет вспомнить саммит СНГ декабря 2020 года, по горячим следам 44-дневной войны. Где Ильхам Алиев уже в качестве победителя и триумфатора. Сегодня в активе у Азербайджана уже другие победы — экономические, логистические и дипломатические. Но суть дела от этого не меняется.

И, похоже, Николу Пашиняну оказалось не по силам вытерпеть новый триумф Азербайджана на «поле», которое «варчапет» считал своим.

Вывело ли его из себя упоминание о Зангезурском коридоре, об аэропортах, построенных, как подчеркнул президент Азербайджана, на освобождённых от армянской оккупации землях, можно только гадать, но повел он себя, пардон, в полном соответствии с не очень политкорректным анекдотом «Как отличить армянина в любом обществе? — Подождите пять минут, и он сам отличится».

Начистоту говоря, Николу Воваевичу с его «спотыкающейся» речью и бесчисленными «эээ», «ммм», «ааа» и т.д., вообще надо бы трижды подумать, прежде чем вступать в полемику с Ильхамом Алиевым с его отточенными формулировками, быстрой реакцией и четкой позицией. Если невтерпеж, то делать это Пашиняну стоило бы, имея в запасе хоть что-то, похожее на аргументы. И самое главное, помнить, что находится он не на собрании депутатов от «Гражданского договора», а на саммите ЕАЭС. В результате попытка «шашлычного варчапета» прицелиться к термину «Зангезурский коридор» вызвала жесткий и аргументированный ответ президента Азербайджана: «Надо очень хорошо постараться или иметь очень буйную фантазию, что в моих словах увидеть территориальные претензии. Что касается слова «коридор», которое я использовал, то точно так же я использовал это и применительно к коридору Север-Юг, точно так же это слово используется и применительно к коридору Восток-Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию. Это международный термин, и, я думаю, люди, которые знакомы с международной терминологией, наверное, не стали бы придавать ему то значение, которое сегодня придает премьер-министр Армении».

То есть, в переводе с дипломатического, открыто и прилюдно назвал Пашиняна некомпетентным персонажем с буйной фантазией. После этого Пашиняну следовало бы замолчать и не позориться, но он продолжает «наскакивать», получает каждый раз отповедь, и в конце концов дискуссию прекратил уже Путин. Причем прекратил, если можно так выразиться, в пользу Азербайджана.

У Путина был свой резон, кроме известного раздражения поведением Пашиняна. Президенту России надо было спасать свой проект по российскому посредничеству. После саммита ЕАЭС намечалась встреча с Алиевым и Пашиняном, и после переговоров Алиева и Пашиняна в Брюсселе и Байрамова и Мирзояна в Вашингтоне Кремль не мог себе позволить, чтобы переговоры в Москве вообще не состоялись или закончились ничем.

Но встреча продлилась всего 20 минут. И завершилась без принятия нового трехстороннего заявления, которое на уровне утечек анонсировал «Коммерсантъ». И понятно, почему. Своей прилюдной истерикой Никол Пашинян продемонстрировал такой уровень не то что недоговороспособности, но и отсутствия понимания ситуации, что говорить о чем-либо вообще потеряло смысл. В самом деле, если Пашинян готов признать Азербайджан в существующих границах, то как понимать его истерику по поводу «блокады Лачинского коридора»? В Ереване вообще не понимают, что погранично-пропускной пункт — это никакая не «блокада», а нормальный режим функционирования государственной границы? Если Пашинян сам подписал, пусть и в некоем «тайном месте», подписал Трехстороннее заявление, где предусматривается открытие Зангезурского коридора, но теперь даже не желает о нем слышать — какой вообще смысл вести с ним переговоры?

Можно вспомнить, что тактику торпедирования переговоров Армения применяла в течение более чем четверти века. Но одно дело — играть в подобные игры на фоне оккупации азербайджанских земель и отказываться выводить оттуда войска. И совсем другое — торпедировать переговоры уже после собственного военного поражения. Потому как дальше условия для Армении будут только ужесточаться. В том числе и на «площадках», которые Пашинян может считать своими. Московский раунд переговоров не оставляет здесь никаких сомнений.

Нурани, обозреватель