В Baku Crystall Hall впервые в истории Азербайджана проходит турнир UFC — крупнейшей и самой престижной бойцовской лиги мира в сфере смешанных единоборств (ММА).

Это значимое спортивное событие организовано Ultimate Fighting Championship и собрало сильнейших бойцов со всего мира.

В рамках этого турнира в октагон вышел Тагир Уланбеков, представляющий команду Хабиба Нурмагомедова, который встретился с опасным казахстанцем Азатом Максумом, вернувшийся после поражения и может сразу запрыгнуть в топ-15 дивизиона.



