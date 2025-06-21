Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом Аш-Шейбани.

Встреча состоялась в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.

В ходе обсуждений министры провели всесторонний обмен мнениями по вопросам расширения как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.

Особое внимание было уделено укреплению гуманитарных инициатив и изучению возможностей сотрудничества в усилиях по восстановлению в постконфликтный период.