Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провёл встречу с министром иностранных дел Сирии Асаадом Аш-Шейбани.
Встреча состоялась в рамках 51-й сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, проходящей в Стамбуле.
В ходе обсуждений министры провели всесторонний обмен мнениями по вопросам расширения как двустороннего, так и многостороннего сотрудничества.
Особое внимание было уделено укреплению гуманитарных инициатив и изучению возможностей сотрудничества в усилиях по восстановлению в постконфликтный период.
Nazir Ceyhun Bayramovun Suriyanın keçid hökumətinin xarici işlər və xaricdə yaşayan suriyalılar naziri Əssad Həsən Əş-Şibani ilə görüşünə dair mətbuat məlumatıhttps://t.co/Nm7HKGiVlp pic.twitter.com/HppFSn59sm
— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) June 21, 2025