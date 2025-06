Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился новыми кадрами визита представителей дипкорпуса в Карабах.

«Наша поездка с дипломатическим корпусом началась с прямого рейса «Баку-Лачин» самолетом авиакомпании Azerbaijan Airlines, продолжилась автобусной поездкой по маршруту Лачин-Шуша. А теперь мы возвращаемся в Баку поездом по железнодорожному маршруту Агдам-Баку», — написал он в соцсети Х.

Our trip to Lachin with diplomatic coprs started with “Baku-Lachin” direct flight of Azerbaijan Airlines, it continued with Lachin-Shusha bus drive. And now we return Baku by Aghdam-Baku railway line. pic.twitter.com/Mxs8NFWd0V

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 21, 2025