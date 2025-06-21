Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения не выполняет обязательства по обеспечению беспрепятственной связи между Азербайджаном и Нахчываном.

На 51-й сессии Совета министров Организации исламского сотрудничества (ОИС), проходящей в Стамбуле, Байрамов отметил, что сохраняющиеся территориальные претензии к Азербайджану, зафиксированные в Конституции Армении, а также продолжающее существование таких структур, как Минская группа ОБСЕ, препятствуют подписанию мирного соглашения.

В ходе выступления также было отмечено, что грубое нарушение Арменией прав азербайджанцев, изгнанных с территорий нынешней Армении, являются препятствиями на пути построения прочного мира и доверия.