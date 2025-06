Завершился визит в Лачин, Шушу и Агдам глав дипломатического корпуса иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане.

Публикацией об этом в соцсети X поделился помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Наша поездка с дипломатическим корпусом в Лачин, Шушу и Агдам завершается совместной фотографией на фоне Агдамского железнодорожного вокзала перед посадкой на поезд Агдам–Баку», — написал Хикмет Гаджиев.

Our trip with the diplomatic corps to Lachin-Shusha-Agdam comes to an end with the family photo in front of Agdam railway station before to embark on a Agdam-Baku train. pic.twitter.com/05VEVMy1vv

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) June 21, 2025