Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед внешнеполитическим ведомством — обеспечить максимальное дипломатическое и экономическое давление на Россию в течение ближайшего месяца.

Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

По его словам, ключевая цель этого этапа — ограничить возможности России производить оружие и использовать доходы от экспорта нефти для финансирования войны. В ближайшие недели дипломатическая служба Украины активизирует усилия перед саммитами ЕС и НАТО, где будут обсуждаться новые меры поддержки Киева и санкционного давления на Москву.

Сибига отметил, что основное внимание сосредоточено на снижении ценового потолка на российскую нефть, усилении вторичных санкций, блокировании обходных путей поставок, ограничении доступа РФ к критическим компонентам для оружейного производства.

Он также призвал западных союзников к решительным действиям, особенно США, Великобританию, Японию, Австралию, Новую Зеландию и государства ЕС. Эти страны, по словам Сибиги, способны нанести наиболее ощутимый удар по российской экономике.

Дополнительно он подчеркнул необходимость усиленного контроля за уже введёнными санкциями, применения вторичных санкций к финансовому сектору РФ, включая Центробанк и крупные региональные банки, конфискации и использования замороженных российских активов в пользу восстановления Украины и закупки вооружений.

Отдельное внимание Украина уделит тем странам, которые импортируют значительные объёмы российской нефти. По словам Сибиги, именно доходы от её экспорта составляют основу финансирования российской военной машины.