Азербайджан обеспокоен расширением географии напряженности на Ближнем Востоке, в том числе военными операциями против соседнего Ирана.

Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на 51-й сессии СМИД Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Байрамов подчеркнул, что Баку призывает к восстановлению дипломатического процесса на основе норм и принципов международного права.

Кроме того, Байрамов выразил обеспокоенность по поводу роста исламофобских тенденций в мире, отметив, что Азербайджан решительно осуждает любые формы и проявления исламофобии и поддерживает инициативы в рамках ОИС, направленные на борьбу с этим явлением.

Также было затронуто тяжёлое гуманитарное положение в Газе, подчёркнута необходимость немедленных мер в этом направлении.

Байрамов подчеркнул позицию Азербайджана по урегулированию конфликта в Джамму и Кашмире на основе резолюций Совета Безопасности ООН и соответствующих решений ОИС, при этом была отмечена важность соглашения о прекращении огня от 10 мая 2025 года.

В завершение было обращено внимание на гуманитарную ситуацию в Сирии, при этом подчёркнута необходимость поддержки со стороны международного сообщества усилий по восстановлению и реинтеграции в регионе.