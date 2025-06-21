В ходе продолжающегося в Бакинском военном суде судебного процесса было доказано проведение незаконного заселения на территориях Азербайджана, некогда оккупированных вооруженными силами Армении.

Обвиняемый, являвшийся «руководителем» самопровозглашенного режима Бако Саакян, в ответ на вопросы прокурора сказал, что на некогда оккупированные территории Азербайджана в основном переселялись граждане Сирии и Ливана, а также некоторые лица из других стран.

Он сообщил, что этими вопросами занималось «министерство социальной защиты» так называемой структуры. «Этот проект имел для нас стратегическое значение. Потому что после первой войны численность населения резко сократилась», — добавил обвиняемый.

Б. Саакян также отметил, что проект не был успешно завершен.