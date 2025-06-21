Временный поверенный в делах посольства США в Азербайджане Марк Хернандес и группа сотрудников посольства сегодня посетили погранично-пропускной пункт Астара, расположенный на юге Азербайджана.

Об этом распространило информацию посольство США в Азербайджане.

«Посольство США высоко оценивает постоянную поддержку Азербайджана в оказании помощи гражданам США при въезде в страну. Безопасность американских граждан и их беспрепятственный въезд в Азербайджан остаются для нас высшим приоритетом», — говорится в сообщении.