Советник председателя парламента Ирана генерала Мохаммада Галибафа заявил о масштабной утечке информации в системе национальной безопасности. По его словам, недавние удары Израиля привели к гибели всех высших командиров в течение одного часа, пишет NYT.

«Очевидно, что у нас произошла серьезная утечка информации в сфере безопасности и разведки — это нельзя отрицать. Все наши высшие командиры были убиты в течение одного часа», — отметил он.

Советник также подчеркнул, что крупнейшим провалом стало то, что иранские спецслужбы не смогли выявить многомесячную подготовку израильской операции: «Иран не обнаружил, как израильские спецслужбы месяцами ввозили в страну ракеты и детали дронов для подготовки к нападению».