Президент Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе втайне пытались организовать встречу между высокопоставленными представителями США и Ирана в Стамбуле на фоне обостряющейся войны между Израилем и Ираном.

Однако эта попытка сорвалась, так как Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, который скрывается из-за опасений покушения, оказался недоступен для одобрения переговоров, сообщили изданию Axios три американских чиновника и источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Трамп даже выразил готовность лично присутствовать на встрече, если это потребуется, в надежде заключить ядерную сделку и избежать военного вмешательства США.В последующие дни Трамп и высокопоставленные сотрудники Белого дома начали сомневаться в возможности дипломатического решения и всё больше склонялись к выводу о необходимости участия США в войне для уничтожения ядерной программы Ирана, сообщают официальные лица.