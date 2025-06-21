Воздушный шар загорелся в небе и разбился в Бразилии.

На борту находился 21 человек. 8 погибли, 13 удалось спасти.

Авария произошла в штате Санта-Катарина утром в субботу, 21 июня, в районе, популярном для полетов на воздушных шарах. Полет проходил над городом Прайя-Гранде, который известен как «столица каньонов» и «столица воздухоплавания».

В соцсетях появилось видео, на котором зафиксирован момент возгорания и падения шара. На кадрах видно, как воздушный шар пылает в воздухе, а затем корзина падает и ударяется о землю. По предварительным данным, падение произошло рядом с медицинским пунктом. Причины пожара и катастрофы расследуются.