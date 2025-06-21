Турецкий лидер заявил, что у Стамбула и Тегерана — общая судьба, а 2-миллиардный исламский мир стоит на пороге новой эпохи, в которой будет играть более значимую роль.

По его словам, первоочередная задача — решить внутренние споры: «Если мы не объединимся и не проявим волю, то будем работать на чужие интересы».

Эрдоган также подчеркнул, что Турция не позволит создать на Ближнем Востоке новый порядок по типу соглашения Сайкса-Пико — с границами, начерченными кровью.

«Я призываю страны, имеющие влияние на Израиль, не поддаваться на его “яд”. Решение должно быть найдено через диалог. Наши 2 миллиона братьев и сестер, живущих в Газе, вот уже 21 месяц борются за выживание в условиях, хуже, чем в нацистских концлагерях», – добавил он.