Хуситы из мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» намерены наносить удары по американским судам и кораблям в Красном море, если США прямо поддержат Израиль в конфликте с Ираном.

Об этом заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

«Если США будут вовлечены в нападение израильского противника на Иран, вооруженные силы атакуют их суда и военные корабли в Красном море», — сказал он в эфире подконтрольного «Ансар Аллах» телеканала Al Masirah.

Сариа подчеркнул, что хуситы «отслеживают и наблюдают за всей активностью в регионе» и готовы принять необходимые меры для защиты своих территорий. Йеменские мятежники, отметил он, поддержат «любую арабскую или исламскую страну, которая подвергается агрессии» со стороны Израиля или противостоит его нападению.