Обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам международной научной конференции на тему «Исламофобия: Разоблачение предрассудков и разрушение стигм», проходившей в Баку 26-27 мая, распространено как документ Генеральной Ассамблеи и Совета безопасности ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе Бакинского международного центра мультикультурализма.

Согласно информации, обращение президента Азербайджана было представлено всем государствам-членам Организации Объединённых Наций в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН. Этот шаг вновь подчёркивает высокую международную оценку инициатив Ильхама Алиева, направленных на борьбу с исламофобией, а также его приверженность принципам толерантности и мультикультурализма.

В своём обращении глава государства выразил обеспокоенность усилением проявлений исламофобии в мире, указав, что данная тенденция представляет угрозу глобальному миру и безопасности. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что преодолеть религиозную нетерпимость, дискриминацию и разжигание ненависти возможно только через скоординированные усилия международного сообщества.

Факт распространения обращения в качестве официального документа ООН служит ещё одним подтверждением широкой международной поддержки внешнеполитического курса Азербайджана, основанного на принципах мультикультурализма и религиозной солидарности.