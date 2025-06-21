Иран рассматривает возможность нанесения удара по ядерному исследовательскому центру в израильском городе Димона в случае эскалации конфликта между двумя странами.

Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на иранского чиновника высокого ранга.

«Ядерный реактор в Димоне может стать нашей законной целью, если конфликт перейдет на новый уровень», — сказал неназванный собеседник телеканала. Согласно его утверждению, израильская сторона скрывает, что удары Ирана наносят серьезный ущерб.

По словам источника Al Jazeera, Корпус стражей исламской революции обладает «точной информацией о запасах ракет ПВО у Израиля». «Вооруженные силы Ирана планируют свои удары таким образом, чтобы истощить запасы израильских противоракет».