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Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (фото)

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан (фото)

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Бейлаганского района на границе с Исламской Республикой Иран, было обеспечено изъятие из незаконного оборота большого количества наркотических средств и таблеток, ввезенных в страну контрабандным путем.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции в районе села Ахмедли, был задержан житель района Кянан Мурадлы. При нем было обнаружено и изъято в общей сложности более 8 килограммов героина и опиума, а также 150 таблеток метадона и трамадола, обладающих сильными психотропными свойствами.

В ходе предварительного допроса К.Мамедли сказал, что обнаруженные при нем наркотики были спрятаны в приграничном селе Ахмедли Бейлаганского района посредством жителя Ирана по прозвищу «Баба», и он забрал их оттуда с целью продажи.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении К.Мамедли решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

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