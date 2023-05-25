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Чем угощали участников Высшего евразийского экономического совета

Чем угощали участников Высшего евразийского экономического совета

Пельменями с осетриной и щами из щавеля угостили в Кремле участников Высшего евразийского экономического совета – лидеров Армении, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Казахстана, сообщает РИА Новости.

После переговоров и подписания совместных документов участники отправились на обед.

В меню – салат из телятины с запеченными овощами, пельмени “астраханские” с осетриной, щи из щавеля с индейкой и перепелиными яйцами. Перед “горячим” подавали щербет из ревеня и клубники.

В меню основных блюд – филе окуня на пару с томлеными овощами и артишоками и каре ягненка с зеленой фасолью и томатами. На десерт – мусс из груши и карамели с пломбиром.

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