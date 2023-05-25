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Казахстан выдворяет российского военного, но его адвокаты против

Казахстан выдворяет российского военного, но его адвокаты против

Суд в Казахстане оставил в силе приговор в отношении россиянина Игоря Санджиева, который в марте сбежал в Казахстан из воинской части в российской Элисте. Об этом сообщает казахский портал «Мой город».

Бокейординский районный суд ранее признал Санджиева виновным по статье 392 УК «Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан». Его приговорили к шести месяцам ограничения свободы условно. Суд также решил выдворить его из страны сроком на пять лет. Россиянину дали один месяц, чтобы добровольно покинуть Казахстан.

Адвокат Санджиева Игорь Кобзарев перед заседанием суда заявил, что россиянин пересек границу чтобы получить статус беженца и никаких противоправных действий не совершал.

Санджиев и его адвокат не согласились с новым решением и заявили, что будут обжаловать его в Верховном суде Казахстана.

«Моему подзащитному дается месяц, чтобы добровольно покинуть страну. Но его паспорт находится в воинской части, а при себе у него есть лишь водительское удостоверение и военный билет. Однако для пресечения границы ему нужен будет паспорт. Фактически сам он выехать не сможет», — сказал адвокат.

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