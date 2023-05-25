Преcечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

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24 мая в 11:55 на служебном участке погранотряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы была пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны за попытку контрабанды наркотиков жители села Зевин Ярдымлинского района Ширбеков Шамо Фаиг оглу и Ширбейли Ильяс Рахиб оглу, на месте происшествия было обнаружено и изъято 13 кг наркотиков (11 кг марихуаны, 2 кг метамфетамина).

Оперативно-розыскные мероприятия по факту продолжаются.