Главное Общество

Преcечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

Преcечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

24 мая в 11:55 на служебном участке погранотряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы была пресечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны за попытку контрабанды наркотиков жители села Зевин Ярдымлинского района Ширбеков Шамо Фаиг оглу и Ширбейли Ильяс Рахиб оглу, на месте происшествия было обнаружено и изъято 13 кг наркотиков (11 кг марихуаны, 2 кг метамфетамина).

Оперативно-розыскные мероприятия по факту продолжаются.

Теги:
Из этой рубрики
Наказаны 69 водителей Uber и Bolt, пристающих к пассажиркам и развозящим наркотики
Общество

Наказаны 69 водителей Uber и Bolt, пристающих к пассажиркам и развозящим наркотики

2023/05/25, 13:48
Завтра в Баку будет туман
Общество

Завтра в Баку будет туман

2023/05/25, 13:45
Эльмира Ахундова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени
Общество

Эльмира Ахундова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени

2023/05/25, 13:21
Названа дата начала переселения в Шушу
Общество

Названа дата начала переселения в Шушу

2023/05/25, 13:06
Последняя неделя июня будет нерабочей
Общество

Последняя неделя июня будет нерабочей

2023/05/25, 12:31
День независимости Азербайджана впервые отметили в Израиле (фото)
Общество

День независимости Азербайджана впервые отметили в Израиле (фото)

2023/05/25, 11:59
Преcечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан
Общество

Преcечена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

2023/05/25, 11:48
Гендиректор ВОЗ обсудил с главой Минздрава Азербайджана важность договора о пандемиях (фото)
Общество

Гендиректор ВОЗ обсудил с главой Минздрава Азербайджана важность договора о пандемиях (фото)

2023/05/25, 11:29
В Баку выявлен факт нарушения эстетического и архитектурного облика исторического здания
Общество

В Баку выявлен факт нарушения эстетического и архитектурного облика исторического здания

2023/05/25, 10:34