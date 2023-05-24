Пашинян: Вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным

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Армения и Азербайджан сумели согласовать некоторые пункты проекта мирного соглашения, однако вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным. Об этом в среду в парламенте заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Как вы знаете, есть вопросы, которые мы согласовали, однако вопрос анклавов пока еще не согласован, ведутся обсуждения всех вариантов”, – отметил он (цитата по ТАСС).

По словам Пашиняна, по этому вопросу стороны ведут переговоры, “одним из возможных решений может стать оставление анклавов в составе страны, на стороне которой они находятся”.