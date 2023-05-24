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Байрамов – Седерфельт: Армения не выполняет свои обязательства

Байрамов - Седерфельт: Армения не выполняет свои обязательства

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с председателем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.

На встрече обсуждались перспективы сотрудничества с Азербайджаном в ПА ОБСЕ и основные вопросы повестки, возможный вклад ПА ОБСЕ в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов проинформировал гостью о текущей ситуации в регионе и масштабных проектах реконструкции и строительства, осуществляемых Азербайджаном.

Он также проинформировал о шагах, предпринятых Азербайджаном по обеспечению мира и стабильности в регионе, включая подписание мирного соглашения, открытие всех коммуникаций и другие вопросы, несмотря на провокации Армении и ее попытки замедлить процессы. Также внимание было уделено таким вопросам, как сохраняющаяся минная угроза, невыполнение Арменией обязательств в рамках трехстороннего заявления, насилие в отношении захваченных в апреле азербайджанских военнослужащих и отказ их вернуть, непредоставление информации о пропавших без вести лицах.

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт отметила, что в рамках своего визита в Азербайджан делегация посетила Зангиланский район, ознакомились с проектами реконструкции.

Отметив, что Парламентская ассамблея ОБСЕ придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном, М.Седерфельт также отметила важность обеспечения мира и безопасности в регионе и подчеркнула, что ПА ОБСЕ содействует миру, стабильности, парламентской дипломатии и работает в направлении обеспечения мира в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим темам, представляющим взаимный интерес.

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