АПБА выявила множество нарушений в аптеках

97 Просмотров

В январе-апреле 2023 года Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело проверку в 189 аптеках, в которых продаются биологически активные добавки.

Об этом сообщили в АПБА.

Было отмечено, что 183 проверки были плановыми, а 6 – внеплановыми. В ходе контрольных мероприятий несоответствие выявлено в 128 аптеках. Из них 109 не соблюдали санитарные нормы и правила, 3 не соблюдали продуктовый и температурный режим при реализации товаров, 12 продавали биологически активные добавки с истекшим сроком годности, 14 не соответствовали требованиям законодательства по информации на этикетке рассматриваемого продукта, а 4 аптеки занимались продажей продукции без сертификата безопасности пищевых продуктов.

В отношении должностных лиц этих аптек Агентством приняты меры административной ответственности.

Также приняты решения о прекращении реализации биологически активных добавок в 18 аптеках, а в 12 аптеках – запрете реализации и уничтожения этих продуктов. В ходе проверки результаты в 61 аптеке были удовлетворительными.