Россия пожаловалась в ООН на поставки оружия Украине, после того, как ВСУ сбили российские ракеты с помощью Patriot

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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза пожаловался, что страны Запада продолжают поставлять Украине оружие. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью этого вооружения, в том числе американского ЗРК Patriot, сбивают запущенные РФ по Украине ракеты, а накануне представитель Пентагона сообщил CNN о первом сбитии как минимум одного российского боевого самолета в течение последних недель. Точная дата уничтожения и название самолета не сообщаются.

На заседании Небензя говорил, что поток оружия с Запада с прошлого заседания ООН в феврале не уменьшился, а, напротив, увеличился. Поставки вооружений и передаваемые разведками данные ВСУ, а также обучение украинских военных, делают страны Запада «соучастниками преступлений», утверждает Небензя.

Небензя также заявил, что Россия оставляет за собой право реагировать любыми мерами на угрозы безопасности, и вновь упомянул тезис пропаганды и российских властей о том, что «цели специальной военной операции будут выполнены». Какие именно, Небензя не уточнил. «Цели» полномасштабного вторжения РФ в Украину неоднократно менялись, в итоге страна оккупировала несколько областей Украины, хотя изначально в «планах» этого не было, и продолжает обстреливать мирное население. При этом Небензя назвал «цели коллективного Запада»: по его словам, Украину «используют как полигон» и стремятся «затягивать конфликт «до последнего украинца».

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица сообщал, что Россия сама инициировала заседание Совбеза ООН, чтобы осудить поставки оружия Украине. Он назвал Небензю соучастником военных преступлений. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в свою очередь призвал РФ перестать использовать Совбез ООН как площадку для истерик и дождаться времени для выступления на трибунале:

«Да, мы будем преследовать вас. Всегда и везде. Да, с вами разговаривать нечего — вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, гипнотически действовавшее на глобальную политику, заканчивается. Да, представители России – страны серийных убийц — несомненно, выплатят все долги. Да, каждого из вас Украина получит, и не имеет значения, как именно – юридически или физически. И хватит юзать ООН — безусловные военные преступники не имеют международного права. Просто дождитесь своего звездного времени на трибунале».

Ранее представители Пентагона и Конгресса США заявили CNN, что ВСУ использовали комплекс Patriot, чтобы сбить российский боевой самолет, который собирался запустить ракеты по украинским целям. По словам американских чиновников, украинские военные сами принимают решение, как применять Patriot для своей защиты.