В России задержали создателей гиперзвуковых летательных аппаратов

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Трое российских ученых из Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, по очереди арестованы силовиками. Им теперь грозит пожизненное заключение за госпредательство. Об этом в среду, 17 мая, сообщило издание The Moscow Times со ссылкой на открытое письмо сотрудников ИТПМ.

В нем они сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева — доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей. В частности, с 7 апреля этого года находится под домашним арестом.

Кроме того, директор ИТПМ Александр Шиплюк, еще в августе прошлого года был помещен в СИЗО Лефортово через несколько дней после ареста главного научного сотрудника института Анатолия Маслова. Их тоже подозревают в госизмене.

СМИ сообщают, что Маслова заподозрили в передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Всего в Сибирском отделении РАН, уголовное преследование подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева.