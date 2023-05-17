Милонов назвал Галкина «свиньей», а Пугачеву – «беспринципной тёткой»

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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал стереть шоумена Максима Галкина из российской действительности. В разговоре с «Лайфом» парламентарий прокомментировал иск юмориста к Минюсту с требованием снять с него статус иноагента.

«У меня есть один вопрос, на который я не могу пока найти ответа. Безусловно, человек может подать иск и оспорить любое решение. Может ли это сделать свинья? Вот это большой вопрос. Поскольку для меня Галкин является настоящей свиньёй, утратившей человеческий облик, я сомневаюсь в его способности подавать подобного рода иски», — сказал Милонов.

Парламентарий назвал Галкина «бесом в жёлтых штанишках» и предложил ограничить его в правах из-за «той мерзости, которую он нёс» в отношении РФ и российских военных. Милонов признался, что не считает чем-то зазорным «просто взять и нажать кнопку delete (удалить – англ.) в единой базе документов и стереть Галкина как гражданина Российской Федерации». Также он полагает, что нужно арестовать все активы Галкина в РФ и держать их замороженными до решения суда, так как шоумен может спонсировать ВСУ.

Супругу юмориста Аллу Пугачёву Милонов назвал «абсолютной конъюнктурщицей» и «беспринципной тёткой». По мнению парламентария, певицу нужно лишить статуса народной артистки, так как она больше не со своим народом.

«Люди здесь, а она там. Лишить всех наград, всех статусов, потому что это человек, который в тяжёлый час перешёл на другую сторону, никаких оправданий», — подчеркнул депутат.

Также он отметил, что «иноагент» — этот просто статус, а подавших иски к Минюсту следует называть «подонками» и «негодяями».

«Потому что они твари и мерзавцы и предатели нашей страны. Была б моя воля, я бы сжёг их карточки и запретил бы им вообще появляться в нашей стране, собаки», — сказал Милонов.

По мнению парламентария, эти люди не должны получать в России никаких авторских отчислений и прочих доходов. Все иноагенты, который сейчас подают иски, пытаются просто «вернуть бабки», уверен депутат.