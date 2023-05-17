Пригожин заявил, что российская армия позорно отступает (видео)

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Главарь «Вагнера» Евгений Пригожин прокомментировал заявление МО России о занятии подразделениями ВДВ «более выгодных рубежей обороны в результате наступательных действий на Бахмутском направлении».

«К сожалению, те территории, которые ЧВК «Вагнер» месяцами отбивала у противника, в том числе в районе Клещеевки, которые утрачены на сегодняшний день подразделениями Министерства обороны — это и есть тот самый более выгодный рубеж. Когда отдаешь противнику огромные территории политые кровью наших боевых товарищей — это теперь называется … [позорно отступил], а занял более выгодный рубеж», — заявил он.

Осторожно, в видео присутствует ненормативная лексика!