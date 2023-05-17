СМИ: ВСУ впервые обстреляли российскую территорию из танка

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Военные Вооруженных сил Украины впервые обстреляли территорию России из танка.

Об этом сообщает Mash.

Как утверждается, военную технику подогнали к украинскому селу Бударки на границе с Белгородской областью.

Потом украинские военные, по информации издания, открыли огонь по южным окраинам хутора Старый Волоконовского района.

«Всего выпустили 12 снарядов. Пострадавших и разрушений нет», — уточняется в публикации издания.

Официальных комментариев со стороны Министерства обороны России по ситуации в регионе и действиям военных Украины пока нет.